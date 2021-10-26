Дентал-Экспо Санкт-Петербург

14-я Международная выставка оборудования, инструментов,
материалов и услуг для стоматологии

26-28 октября 2021
#ВыставкиКонгрессыЭффективноБезопасно

Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

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Широкий выбор оборудования, материалов, инструментов для стоматологии и ЗТЛ
Широкий выбор оборудования, материалов, инструментов для стоматологии и ЗТЛ
Более 65 российских и зарубежных компания продемонстрируют новые продукты и технологии в стоматологии.

В числе участников: Asteria, Avantis 3 D, Dental4Windows, Dentex, Denco – официальный дистрибьютор BISCO, GSK, GS Russia, Ident, Medasco, NANODENT, ROCS, Raudentall, Pharma-Dental, WEST, XingXing, Аванта, Амрита / Осстем, Арком, Белмединструменты, Владмива, Вертекс, Доктор Слон, Еврофайл, ИРИС Ликостом, Квайссерфарма, Кормед-Р, Кристи Дент, НЕВОХИМ, Омега Дент, РОДЕН, Фарм-Балт, Фармадентал, Фармгеоком, ЭУР-МЕД Денталдепо и многие другие.

Оцените представленный ассортимент и выберите самое необходимое для Вашей клиники или собственной практики!
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Научная и образовательная программа с участием экспертов отрасли
Научная и образовательная программа с участием экспертов отрасли
  • Симпозиум «Пародонтологическая помощь в период пандемии COVID-19»
  • Международная научно-практическая конференция «Стоматология Северной столицы»
  • Симпозиум «Внедрение современных технологий для повышения точности диагностики и эффективности лечения стоматологических пациентов»
  • Курс «Документальное сопровождение работы стоматологической клиники»
  • DENTIST CLUB - авторские лекции, разборы кейсов, демонстрации новых материалов для стоматологов, зубных техников, владельцев клиник
  • Мастер-классы на стендах компаний-участников

    60 + авторитетных спикеров
    Актуальные клинические доклады
    Знания, которые не найти в интернете
    • Программа мероприятий
    #ВыставкиКонгрессы ЭффективноБезопасно
    #ВыставкиКонгрессы ЭффективноБезопасно
    Выставки и конгрессы - это действительно безопасно, и профессиональные организаторы содействуют восстановлению отраслей, в которых работают участники и посетители мероприятий, стимулированию спроса на продукцию, налаживанию новых взаимовыгодных контактов между производителями и заказчиками.
    Положительные итоги выставок, состоявшихся в 2020-2021 г. в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, еще раз доказывают, что традиционный выставочный формат с реальным, а не виртуальным общением, наглядной демонстрацией продукции и актуальной деловой программой – наиболее эффективный способ решения профессиональных задач как посетителей, так и участников.
    В текущих условиях выставки остаются незаменимым инструментом, способным дать новый импульс к развитию бизнеса.
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    Новости
    Приветствие Президента Ассоциации РоСИ Д. Г. Агаева
    05 октября 2021
    Приветствие Президента Ассоциации РоСИ Д. Г. Агаева
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    LC MH CERAMIC NANO – один композит для любых реставраций
    04 октября 2021
    LC MH CERAMIC NANO – один композит для любых реставраций
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    С Международным днём ортодонта!
    30 сентября 2021
    С Международным днём ортодонта!
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    Спикеры
    Ирина Николаевна Антонова
    Ирина Николаевна Антонова
    д.м.н., профессор, зав. кафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
    Андрей Ильич Яременко
    Андрей Ильич Яременко
    д.м.н., профессор, зав.кафедрой, Президент СтАСПб
    Людмила Юрьевна Орехова
    Людмила Юрьевна Орехова
    д.м.н., профессор, зав.кафедрой, Президент РПА
    Андрей Викторович Акулович
    Андрей Викторович Акулович
    к.м.н., профессор РУДН, Президент Общества по изучению цвета в стоматологии
    Виктория Геннадьевна Атрушкевич
    Виктория Геннадьевна Атрушкевич
    д.м.н., профессор кафедры пародонтологии
    Александр Леонидович Рубежов
    Александр Леонидович Рубежов
    к.м.н., главный врач СПб ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника №9", Президент СтАСПб
    Юлия Леонидовна Денисова
    Юлия Леонидовна Денисова
    д.м.н., профессор
    Николай Михайлович Батюков
    Николай Михайлович Батюков
    К.м.н., доцент, заведующий кафедрой стоматологии общей практики СПбИНСТОМ
    Вероника Юрьевна Вашнева
    Вероника Юрьевна Вашнева
    к.м.н., доцент кафедры стоматологии терапевтической и пародонтологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
    Алексей Викторович Силин
    Алексей Викторович Силин
    профессор, зав.кафедрой, СЗГМУ им. И. И. Мечникова
    Виктория Геннадьевна Атрушкевич
    Виктория Геннадьевна Атрушкевич
    д.м.н., профессор кафедры пародонтологии
    Ксения Александровна Веселова
    Ксения Александровна Веселова
    младший научный сотрудник НИИ стоматологии и ЧЛХ
    Олег Олегович Янушевич
    Олег Олегович Янушевич
    д.м.н., профессор, ректор, академик РАН МГМСУ им. А.И. Евдокимова
    Елена Александровна Сатыго
    Елена Александровна Сатыго
    д.м.н., профессор, зав.кафедрой детской стоматологии общей практики СЗГМУ им. И. И. Мечникова
    Людмила Николаевна Дедова
    Людмила Николаевна Дедова
    д.м.н., профессор, зав. 3-й кафедрой терапевтической стоматологии, Председатель Белорусского республиканского общественного объединения специалистов стоматологии, главный редактор журнала «Стоматолог»
    Роман Александрович Фадеев
    Роман Александрович Фадеев
    д.м.н., профессор, зав. кафедрой ортодонтии СПбИНСТОМ, зав. кафедрой ортопедической стоматологии ГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова
    Юлия Леонидовна Денисова
    Юлия Леонидовна Денисова
    д.м.н., профессор
    Богдан Романович Шумилович
    Богдан Романович Шумилович
    д.м.н., профессор, заведующий кафедрой стоматологии ИДПО Воронежского ГМУ им. Н.Н. Бурденко
    Ирина Николаевна Антонова
    Ирина Николаевна Антонова
    д.м.н., профессор, зав. кафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
    Вера Федоровна Дмитриева
    Вера Федоровна Дмитриева
    К.м.н., доцент, заведующий кафедрой внутренних болезней СПбИНСТОМ
    Андрей Константинович Иорданишвили
    Андрей Константинович Иорданишвили
    д.м.н., профессор кафедры ЧЛХ и хирургической стоматологии ВМА им. С.М. Кирова, профессор кафедры ортопедической стоматологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова
    Екатерина Сергеевна Лобода
    Екатерина Сергеевна Лобода
    к.м.н., доцент кафедры стоматологии терапевтической и пародонтологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
    Андрей Викторович Акулович
    Андрей Викторович Акулович
    к.м.н., профессор РУДН, Президент Общества по изучению цвета в стоматологии
    Ольга Николаевна Рисованная
    Ольга Николаевна Рисованная
    д.м.н., профессор кафедры стоматологии ФПК и ПП ФГБОУ ВО Кубанский ГМУ МЗ РФ
    Лариса Петровна Кисельникова
    Лариса Петровна Кисельникова
    Консул от России в Европейской Академии Детской стоматологии. Член Европейской Академии детской стоматологии и Международной Ассоциации детской стоматологии, д.м.н., проф.
    Ирина Владимировна Кобиясова
    Ирина Владимировна Кобиясова
    к.м.н., детский стоматолог, заведующая стоматологическим направлением сети детских клиник «Евромед Кидс»
    Ирина Владимировна Кобиясова
    Ирина Владимировна Кобиясова
    к.м.н., детский стоматолог, заведующая стоматологическим направлением сети детских клиник «Евромед Кидс»
    Елизавета Михайловна Черновол
    Елизавета Михайловна Черновол
    кандидат медицинских наук, Исполнительный директор группы клиник «СТОМУС»
    Анастасия Николаевна Ланина
    Анастасия Николаевна Ланина
    к.м.н., доцент кафедры ортодонтии СПбИНСТОМ
    Екатерина Сергеевна Лобода
    Екатерина Сергеевна Лобода
    к.м.н., доцент кафедры стоматологии терапевтической и пародонтологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
    Людмила Николаевна Солдатова
    Людмила Николаевна Солдатова
    д.м.н., доцент, профессор кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, старший преподаватель кафедры ЧЛХ и хирургической стоматологии ВМА им. С.М. Кирова
    Андрей Константинович Иорданишвили
    Андрей Константинович Иорданишвили
    д.м.н., профессор кафедры ЧЛХ и хирургической стоматологии ВМА им. С.М. Кирова, профессор кафедры ортопедической стоматологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова
    Ольга Викторовна Прохорова
    Ольга Викторовна Прохорова
    к.м.н., доцент кафедры стоматологии терапевтической и пародонтологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
    Людмила Юрьевна Орехова
    Людмила Юрьевна Орехова
    д.м.н., профессор, зав.кафедрой, Президент РПА
    Вероника Юрьевна Вашнева
    Вероника Юрьевна Вашнева
    к.м.н., доцент кафедры стоматологии терапевтической и пародонтологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
    Ольга Викторовна Прохорова
    Ольга Викторовна Прохорова
    к.м.н., доцент кафедры стоматологии терапевтической и пародонтологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
    Людмила Николаевна Дедова
    Людмила Николаевна Дедова
    д.м.н., профессор, зав. 3-й кафедрой терапевтической стоматологии, Председатель Белорусского республиканского общественного объединения специалистов стоматологии, главный редактор журнала «Стоматолог»
    Ольга Николаевна Рисованная
    Ольга Николаевна Рисованная
    д.м.н., профессор кафедры стоматологии ФПК и ПП ФГБОУ ВО Кубанский ГМУ МЗ РФ
    Ксения Александровна Веселова
    Ксения Александровна Веселова
    младший научный сотрудник НИИ стоматологии и ЧЛХ
    Александр Леонидович Рубежов
    Александр Леонидович Рубежов
    к.м.н., главный врач СПб ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника №9", Президент СтАСПб
    Виктория Витальевна Джиоева
    Виктория Витальевна Джиоева
    Врач-стоматолог, директор Маркетинговой комании VG online, блогер
    Елена Александровна Сатыго
    Елена Александровна Сатыго
    д.м.н., профессор, зав.кафедрой детской стоматологии общей практики СЗГМУ им. И. И. Мечникова
    Яна Юрьевна Седнева
    Яна Юрьевна Седнева
    Главный детский стоматолог Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа
    Марина Анатольевна Чибисова
    Марина Анатольевна Чибисова
    д.м.н., профессор, ректор, зав. кафедрой рентгенологии в стоматологии ЧОУ ДПО «СПб ИНСТОМ»
    Лариса Петровна Кисельникова
    Лариса Петровна Кисельникова
    Консул от России в Европейской Академии Детской стоматологии. Член Европейской Академии детской стоматологии и Международной Ассоциации детской стоматологии, д.м.н., проф.
    Яна Юрьевна Седнева
    Яна Юрьевна Седнева
    Главный детский стоматолог Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа
    Алексей Викторович Силин
    Алексей Викторович Силин
    профессор, зав.кафедрой, СЗГМУ им. И. И. Мечникова
    Ирина Анатольевна Хощевская
    Ирина Анатольевна Хощевская
    К.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской стоматологии, детский стоматолог
    Людмила Николаевна Солдатова
    Людмила Николаевна Солдатова
    д.м.н., доцент, профессор кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, старший преподаватель кафедры ЧЛХ и хирургической стоматологии ВМА им. С.М. Кирова
    Николай Михайлович Батюков
    Николай Михайлович Батюков
    к.м.н., доцент, заведующий кафедрой стоматологии общей практики ЧОУ ДПО «СПб ИНСТОМ» (г. Санкт-Петербург)
    Вера Федоровна Дмитриева
    Вера Федоровна Дмитриева
    К.м.н., доцент, заведующий кафедрой внутренних болезней СПбИНСТОМ
    Владимир Владимирович Тимченко
    Владимир Владимирович Тимченко
    К.м.н., доцент кафедры ортодонтии СПбИНСТОМ, врач-стоматолог-ортодонт
    Владимир Владимирович Тимченко
    Владимир Владимирович Тимченко
    К.м.н., доцент кафедры ортодонтии СПбИНСТОМ, врач-стоматолог-ортодонт
    Дмитрий Александрович Трунин
    Дмитрий Александрович Трунин
    Президент СтАР, Директор Стоматологического института СамГМУ
    Анастасия Николаевна Ланина
    Анастасия Николаевна Ланина
    к.м.н., доцент кафедры ортодонтии СПбИНСТОМ
    Екатерина Викторовна Минина
    Екатерина Викторовна Минина
    Сертифицированный лектор Tokuyama Dental
    Богдан Романович Шумилович
    Богдан Романович Шумилович
    д.м.н., профессор, заведующий кафедрой стоматологии ИДПО Воронежского ГМУ им. Н.Н. Бурденко
    Елизавета Михайловна Черновол
    Елизавета Михайловна Черновол
    кандидат медицинских наук, Исполнительный директор группы клиник «СТОМУС»
    Марина Анатольевна Чибисова
    Марина Анатольевна Чибисова
    Ректор СПбИНСТОМ, заведующий кафедрой рентгенологии в стоматологии, председатель секции СтАР «Лучевая диагностика в стоматологии»
    Анкудинова Надежда Анатольевна
    Анкудинова Надежда Анатольевна
    Коммерческий директор сети стоматологических клиник в Санкт-Петербурге
    Роман Александрович Фадеев
    Роман Александрович Фадеев
    д.м.н., профессор, зав. кафедрой ортодонтии СПбИНСТОМ, зав. кафедрой ортопедической стоматологии ГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова
    Иван Анатольевич Сигачев
    Иван Анатольевич Сигачев
    Руководитель медицинского направления ООО "Техноавиа-Санкт-Петербург"
    Ирина Владимировна Соболева
    Ирина Владимировна Соболева
    Президент Профессионального общества гигиенистов стоматологических России, действительный член IFDH, EDHF
    Ирина Анатольевна Хощевская
    Ирина Анатольевна Хощевская
    К.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской стоматологии, детский стоматолог
    Олег Олегович Янушевич
    Олег Олегович Янушевич
    д.м.н., профессор, ректор, академик РАН МГМСУ им. А.И. Евдокимова
    Андрей Ильич Яременко
    Андрей Ильич Яременко
    д.м.н., профессор, зав.кафедрой, Президент-элект СтАР
    Троян Варвара Сергеевна
    Троян Варвара Сергеевна
    Врач-стоматолог терапевт, эндодонтист
    Гойко Антон Вячеславович
    Гойко Антон Вячеславович
    Лектор академии Durr Dental
    Хомич Екатерина Николаевна
    Хомич Екатерина Николаевна
    Главный врач «Клиника красивых улыбок Екатерины Хомич», стоматолог ортопед-терапет-хирург-имплантолог, внештатный сотрудник СПБГУ
    Волкова Юлия Валерьевна
    Волкова Юлия Валерьевна
    Главный врач клиники «Мегаполис Дент»
    Маслак Елена Ефимовна
    Маслак Елена Ефимовна
    д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» МЗ РФ
    Ковылина Ольга Сергеена
    Ковылина Ольга Сергеена
    к.м.н., доцент кафедры детской стоматологии ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ
    Бояркина Екатерина Сергеевна
    Бояркина Екатерина Сергеевна
    к.м.н., ассистент кафедры детской стоматологии ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ
    Громова Светлана Николаевна
    Громова Светлана Николаевна
    к.м.н., доцент, зав. кафедрой стоматологии Кировского ГМУ, декан стоматологического факультета
    Малахова Наталья Евгеньевна
    Малахова Наталья Евгеньевна
    врач-стоматолог-ортодонт, ассистент кафедры стоматологии общей практики ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова МЗ РФ
    Попова Елена Игоревна
    Попова Елена Игоревна
    врач-стоматолог детский отделения детской стоматологии клиники стоматологии НИИС и ЧЛХ, ассистент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова МЗ РФ
    Разумовская Дарья Игоревна
    Разумовская Дарья Игоревна
    врач челюстно-лицевой хирург отделения челюстно-лицевой хирургии, ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса
    Лямцева Мария Петровна
    Лямцева Мария Петровна
    врач-стоматолог детский, аспирант кафедры детской стоматологии ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ
    Бархатова Чумиздаг Темировна
    Бархатова Чумиздаг Темировна
    ассистент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова МЗ РФ
    Дмитриева Вера Федоровна
    Дмитриева Вера Федоровна
    к.м.н., доцент, зав. кафедрой внутренних болезней СПбИНСТОМ (г. Санкт-Петербург)
    Госьков Иван Анатольевич
    Госьков Иван Анатольевич
    ассистент кафедры хирургической стоматологии СПбИНСТОМ, врач-стоматолог детский Системы клиник «МЕДИ»
    Савушкина Наталья Александровна
    Савушкина Наталья Александровна
    к.м.н., доцент кафедры детской стоматологии СПбИНСТОМ; доцент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ
    Тимченко Владимир Владимирович
    Тимченко Владимир Владимирович
    к.м.н., доцент кафедры ортодонтии СПбИНСТОМ, врач-стоматолог-ортодонт
    Ланина Анастасия Николаевна
    Ланина Анастасия Николаевна
    к.м.н., доцент кафедры ортодонтии СПбИНСТОМ
    Форте Екатерина Игоревна
    Форте Екатерина Игоревна
    Юрист, главный тренер «Школы юридической самообороны для врачей»
    Окунева Татьяна Юрьевна
    Окунева Татьяна Юрьевна
    Стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, главный врач стоматологических клиник «Клиника Доброго Стоматолога», врач высшей категории
    Постников Михаил Александрович
    Постников Михаил Александрович
    д.м.н., доцент, заведующий кафедрой и клиникой терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО СамГМУ
    Черкашин Эдуард Андреевич
    Черкашин Эдуард Андреевич
    ассистент кафедры ортопедической стоматологии ЧОУ ДПО «СПб ИНСТОМ», спикер компаний 3М, Ruthinium и Candulor
    Лысенко Анна Валерьевна
    Лысенко Анна Валерьевна
    – к.м.н., врач-стоматолог-хирург, челюстно-лицевой хирург, зав. отделением хирургической стоматологии НИИ Стоматологии и ЧЛХ, ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И. П. Павлова
    Блум Станислав Александрович
    Блум Станислав Александрович
    врач-ортодонт, гнатолог, нейромышечный стоматолог, FICD, FICCMO, Клиника «Центр Функциональной Стоматологии и Протезирования»
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