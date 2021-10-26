Дентал-Экспо Санкт-Петербург

Ирина Николаевна Антонова
д.м.н., профессор, зав. кафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Андрей Ильич Яременко
д.м.н., профессор, зав.кафедрой, Президент СтАСПб
Людмила Юрьевна Орехова
д.м.н., профессор, зав.кафедрой, Президент РПА
Андрей Викторович Акулович
к.м.н., профессор РУДН, Президент Общества по изучению цвета в стоматологии
Виктория Геннадьевна Атрушкевич
д.м.н., профессор кафедры пародонтологии
Александр Леонидович Рубежов
к.м.н., главный врач СПб ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника №9", Президент СтАСПб
Юлия Леонидовна Денисова
д.м.н., профессор
Николай Михайлович Батюков
К.м.н., доцент, заведующий кафедрой стоматологии общей практики СПбИНСТОМ
Вероника Юрьевна Вашнева
к.м.н., доцент кафедры стоматологии терапевтической и пародонтологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Алексей Викторович Силин
профессор, зав.кафедрой, СЗГМУ им. И. И. Мечникова
Виктория Геннадьевна Атрушкевич
д.м.н., профессор кафедры пародонтологии
Ксения Александровна Веселова
младший научный сотрудник НИИ стоматологии и ЧЛХ
Олег Олегович Янушевич
д.м.н., профессор, ректор, академик РАН МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Елена Александровна Сатыго
д.м.н., профессор, зав.кафедрой детской стоматологии общей практики СЗГМУ им. И. И. Мечникова
Людмила Николаевна Дедова
д.м.н., профессор, зав. 3-й кафедрой терапевтической стоматологии, Председатель Белорусского республиканского общественного объединения специалистов стоматологии, главный редактор журнала «Стоматолог»
Роман Александрович Фадеев
д.м.н., профессор, зав. кафедрой ортодонтии СПбИНСТОМ, зав. кафедрой ортопедической стоматологии ГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Юлия Леонидовна Денисова
д.м.н., профессор
Богдан Романович Шумилович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой стоматологии ИДПО Воронежского ГМУ им. Н.Н. Бурденко
Ирина Николаевна Антонова
д.м.н., профессор, зав. кафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Вера Федоровна Дмитриева
К.м.н., доцент, заведующий кафедрой внутренних болезней СПбИНСТОМ
Андрей Константинович Иорданишвили
д.м.н., профессор кафедры ЧЛХ и хирургической стоматологии ВМА им. С.М. Кирова, профессор кафедры ортопедической стоматологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Екатерина Сергеевна Лобода
к.м.н., доцент кафедры стоматологии терапевтической и пародонтологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Андрей Викторович Акулович
к.м.н., профессор РУДН, Президент Общества по изучению цвета в стоматологии
Ольга Николаевна Рисованная
д.м.н., профессор кафедры стоматологии ФПК и ПП ФГБОУ ВО Кубанский ГМУ МЗ РФ
Лариса Петровна Кисельникова
Консул от России в Европейской Академии Детской стоматологии. Член Европейской Академии детской стоматологии и Международной Ассоциации детской стоматологии, д.м.н., проф.
Ирина Владимировна Кобиясова
к.м.н., детский стоматолог, заведующая стоматологическим направлением сети детских клиник «Евромед Кидс»
Ирина Владимировна Кобиясова
к.м.н., детский стоматолог, заведующая стоматологическим направлением сети детских клиник «Евромед Кидс»
Елизавета Михайловна Черновол
кандидат медицинских наук, Исполнительный директор группы клиник «СТОМУС»
Анастасия Николаевна Ланина
к.м.н., доцент кафедры ортодонтии СПбИНСТОМ
Екатерина Сергеевна Лобода
к.м.н., доцент кафедры стоматологии терапевтической и пародонтологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Людмила Николаевна Солдатова
д.м.н., доцент, профессор кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, старший преподаватель кафедры ЧЛХ и хирургической стоматологии ВМА им. С.М. Кирова
Андрей Константинович Иорданишвили
д.м.н., профессор кафедры ЧЛХ и хирургической стоматологии ВМА им. С.М. Кирова, профессор кафедры ортопедической стоматологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Ольга Викторовна Прохорова
к.м.н., доцент кафедры стоматологии терапевтической и пародонтологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Людмила Юрьевна Орехова
д.м.н., профессор, зав.кафедрой, Президент РПА
Вероника Юрьевна Вашнева
к.м.н., доцент кафедры стоматологии терапевтической и пародонтологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Ольга Викторовна Прохорова
к.м.н., доцент кафедры стоматологии терапевтической и пародонтологии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Людмила Николаевна Дедова
д.м.н., профессор, зав. 3-й кафедрой терапевтической стоматологии, Председатель Белорусского республиканского общественного объединения специалистов стоматологии, главный редактор журнала «Стоматолог»
Ольга Николаевна Рисованная
д.м.н., профессор кафедры стоматологии ФПК и ПП ФГБОУ ВО Кубанский ГМУ МЗ РФ
Ксения Александровна Веселова
младший научный сотрудник НИИ стоматологии и ЧЛХ
Александр Леонидович Рубежов
к.м.н., главный врач СПб ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника №9", Президент СтАСПб
Виктория Витальевна Джиоева
Врач-стоматолог, директор Маркетинговой комании VG online, блогер
Елена Александровна Сатыго
д.м.н., профессор, зав.кафедрой детской стоматологии общей практики СЗГМУ им. И. И. Мечникова
Яна Юрьевна Седнева
Главный детский стоматолог Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа
Марина Анатольевна Чибисова
д.м.н., профессор, ректор, зав. кафедрой рентгенологии в стоматологии ЧОУ ДПО «СПб ИНСТОМ»
Лариса Петровна Кисельникова
Консул от России в Европейской Академии Детской стоматологии. Член Европейской Академии детской стоматологии и Международной Ассоциации детской стоматологии, д.м.н., проф.
Яна Юрьевна Седнева
Главный детский стоматолог Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа
Алексей Викторович Силин
профессор, зав.кафедрой, СЗГМУ им. И. И. Мечникова
Ирина Анатольевна Хощевская
К.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской стоматологии, детский стоматолог
Людмила Николаевна Солдатова
д.м.н., доцент, профессор кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, старший преподаватель кафедры ЧЛХ и хирургической стоматологии ВМА им. С.М. Кирова
Николай Михайлович Батюков
к.м.н., доцент, заведующий кафедрой стоматологии общей практики ЧОУ ДПО «СПб ИНСТОМ» (г. Санкт-Петербург)
Вера Федоровна Дмитриева
К.м.н., доцент, заведующий кафедрой внутренних болезней СПбИНСТОМ
Владимир Владимирович Тимченко
К.м.н., доцент кафедры ортодонтии СПбИНСТОМ, врач-стоматолог-ортодонт
Владимир Владимирович Тимченко
К.м.н., доцент кафедры ортодонтии СПбИНСТОМ, врач-стоматолог-ортодонт
Дмитрий Александрович Трунин
Президент СтАР, Директор Стоматологического института СамГМУ
Анастасия Николаевна Ланина
к.м.н., доцент кафедры ортодонтии СПбИНСТОМ
Екатерина Викторовна Минина
Сертифицированный лектор Tokuyama Dental
Богдан Романович Шумилович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой стоматологии ИДПО Воронежского ГМУ им. Н.Н. Бурденко
Елизавета Михайловна Черновол
кандидат медицинских наук, Исполнительный директор группы клиник «СТОМУС»
Марина Анатольевна Чибисова
Ректор СПбИНСТОМ, заведующий кафедрой рентгенологии в стоматологии, председатель секции СтАР «Лучевая диагностика в стоматологии»
Анкудинова Надежда Анатольевна
Коммерческий директор сети стоматологических клиник в Санкт-Петербурге
Роман Александрович Фадеев
д.м.н., профессор, зав. кафедрой ортодонтии СПбИНСТОМ, зав. кафедрой ортопедической стоматологии ГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Иван Анатольевич Сигачев
Руководитель медицинского направления ООО "Техноавиа-Санкт-Петербург"
Ирина Владимировна Соболева
Президент Профессионального общества гигиенистов стоматологических России, действительный член IFDH, EDHF
Ирина Анатольевна Хощевская
К.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской стоматологии, детский стоматолог
Олег Олегович Янушевич
д.м.н., профессор, ректор, академик РАН МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Андрей Ильич Яременко
д.м.н., профессор, зав.кафедрой, Президент-элект СтАР
Троян Варвара Сергеевна
Врач-стоматолог терапевт, эндодонтист
Гойко Антон Вячеславович
Лектор академии Durr Dental
Хомич Екатерина Николаевна
Главный врач «Клиника красивых улыбок Екатерины Хомич», стоматолог ортопед-терапет-хирург-имплантолог, внештатный сотрудник СПБГУ
Волкова Юлия Валерьевна
Главный врач клиники «Мегаполис Дент»
Маслак Елена Ефимовна
д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» МЗ РФ
Ковылина Ольга Сергеена
к.м.н., доцент кафедры детской стоматологии ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ
Бояркина Екатерина Сергеевна
к.м.н., ассистент кафедры детской стоматологии ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ
Громова Светлана Николаевна
к.м.н., доцент, зав. кафедрой стоматологии Кировского ГМУ, декан стоматологического факультета
Малахова Наталья Евгеньевна
врач-стоматолог-ортодонт, ассистент кафедры стоматологии общей практики ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И.Мечникова МЗ РФ
Попова Елена Игоревна
врач-стоматолог детский отделения детской стоматологии клиники стоматологии НИИС и ЧЛХ, ассистент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова МЗ РФ
Разумовская Дарья Игоревна
врач челюстно-лицевой хирург отделения челюстно-лицевой хирургии, ДГМКЦ ВМТ им. К.А. Раухфуса
Лямцева Мария Петровна
врач-стоматолог детский, аспирант кафедры детской стоматологии ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ
Бархатова Чумиздаг Темировна
ассистент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П.Павлова МЗ РФ
Дмитриева Вера Федоровна
к.м.н., доцент, зав. кафедрой внутренних болезней СПбИНСТОМ (г. Санкт-Петербург)
Госьков Иван Анатольевич
ассистент кафедры хирургической стоматологии СПбИНСТОМ, врач-стоматолог детский Системы клиник «МЕДИ»
Савушкина Наталья Александровна
к.м.н., доцент кафедры детской стоматологии СПбИНСТОМ; доцент кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова МЗ РФ
Тимченко Владимир Владимирович
к.м.н., доцент кафедры ортодонтии СПбИНСТОМ, врач-стоматолог-ортодонт
Ланина Анастасия Николаевна
к.м.н., доцент кафедры ортодонтии СПбИНСТОМ
Форте Екатерина Игоревна
Юрист, главный тренер «Школы юридической самообороны для врачей»
Окунева Татьяна Юрьевна
Стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, главный врач стоматологических клиник «Клиника Доброго Стоматолога», врач высшей категории
Постников Михаил Александрович
д.м.н., доцент, заведующий кафедрой и клиникой терапевтической стоматологии ФГБОУ ВО СамГМУ
Черкашин Эдуард Андреевич
ассистент кафедры ортопедической стоматологии ЧОУ ДПО «СПб ИНСТОМ», спикер компаний 3М, Ruthinium и Candulor
Лысенко Анна Валерьевна
– к.м.н., врач-стоматолог-хирург, челюстно-лицевой хирург, зав. отделением хирургической стоматологии НИИ Стоматологии и ЧЛХ, ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И. П. Павлова
Блум Станислав Александрович
врач-ортодонт, гнатолог, нейромышечный стоматолог, FICD, FICCMO, Клиника «Центр Функциональной Стоматологии и Протезирования»